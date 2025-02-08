Сонячно та морозно: синоптикиня розповіла якою буде погода наступного тижня

Погода нарешті набула свого зимового характеру і буде стабільною принаймні до кінця наступного робочого тижня.

Увесь наступний тиждень погода в Україні буде морозною, але переважно сонячною, без опадів. Лише подекуди у Криму та на Приазов'ї є незначна ймовірність невеликого снігу.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для OBOZ.UA.

За її словами, найближчими вихідними та впродовж наступного тижня в Україні "переважатиме класичний зимовий характер погоди". Це зумовлено впливом холодного повітря з Арктики та полем високого атмосферного тиску.

"Тому опадів відсьогодні ми практично не очікуємо, навпаки, подекуди вже будуть сонячні прояснення, вдень сонячно, вночі просто ясне небо", – розповіла синоптикиня.

Вона додала, що в цей період на переважній частині території України очікується помірний північно-східний вітер. Але у Криму та на Приазов'ї вітер може бути набагато сильнішим, з поривами до 15-20 м/с.

"Найближчими ночами на нас чекають 4-10 градусів морозу (в Криму трохи тепліше, до мінус 5), але вдень максимум від 4 морозу до 2 тепла. На Закарпатті – плюс 3, плюс 8 може бути. Найпрохолоднішими залишаються Карпати, високогірʼя, там від 7 до 14 морозу в нічні години, а вдень 0-6 морозу", – прогнозує Птуха.

Така погода триматиметься щонайменше до кінця наступного робочого тижня. А вже вихідними, 15-16 лютого, в країні може потеплішати на кілька градусів.

"Поки що за весну рано говорити, навпаки – триває третій місяць зими, і нарешті він набув свого зимового характеру. Тому до кінця лютого про якісь весняні показники не говоримо. Але від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це перехідний місяць, для нього абсолютно нормальні як зимові прояви погоди, так і високі значення температури", – попередила Наталія Птуха.

Нагадаємо, у найближчі дві доби погодні умови на більшій частині Східної Європи визначатимуться малорухомим холодним антициклоном "Elvira". Україна перебуватиме на його південній периферії з переважно східними вітрами, а температурний фон виявиться трохи нижчим за кліматичну норму.

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