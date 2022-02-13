Сонячно та сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 лютого

Синоптики обіцяють українцям комфортну погоду.
Сьогодні, 13 лютого, в Україні прогнозують сонячну погоду. Вдень температура повітря підніметься до +7, без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У всіх областях сьогодні очікується сонячна погода:
- на заході вдень +4+7, вночі -6-12
- на півночі вдень -1+2, вночі -7-9
- на сході вдень -1+5, вночі -5-8
- на півдні вдень +3+6, вночі -3-7
- у центрі вдень +2+6, вночі -5-8
У столиці сьогодні теж сонячно. Вдень буде +2+4, а вночі -5-7.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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