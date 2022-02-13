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Сонячно та сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 лютого

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Сонячно та сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 лютого

pixabay.com

Синоптики обіцяють українцям комфортну погоду.

Сьогодні, 13 лютого, в Україні прогнозують сонячну погоду. Вдень температура повітря підніметься до +7, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У всіх областях сьогодні очікується сонячна погода:

  • на заході вдень +4+7, вночі -6-12
  • на півночі вдень -1+2,  вночі -7-9
  • на сході вдень -1+5,  вночі -5-8
  • на півдні вдень +3+6,  вночі -3-7
  • у центрі вдень +2+6,  вночі -5-8

У столиці сьогодні теж сонячно. Вдень буде +2+4, а вночі -5-7.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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