Сонячно та сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 лютого

Сонячно та сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 лютого

Синоптики обіцяють українцям комфортну погоду.

Сьогодні, 13 лютого, в Україні прогнозують сонячну погоду. Вдень температура повітря підніметься до +7, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У всіх областях сьогодні очікується сонячна погода:

на заході вдень +4+7, вночі -6-12

на півночі вдень -1+2, вночі -7-9

на сході вдень -1+5, вночі -5-8

на півдні вдень +3+6, вночі -3-7

у центрі вдень +2+6, вночі -5-8

У столиці сьогодні теж сонячно. Вдень буде +2+4, а вночі -5-7.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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