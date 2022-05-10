Сонячно, тепло і майже без опадів: прогноз погоди на вівторок, 10 травня

У вівторок, 10 травня, в Україні буде без опадів, сонячно та тепло. Місцями стовпчики термометрів показуватимуть до 22 градусів.
Невеликий короткочасний дощ очікується вдень лише в східних областях.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Температура вдень 14-19 градусів, на Закарпатті до 22 градусів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, удень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
У Київській області буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вдень 14-19 градусів, у Києві 15-17 градусів.
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