Сонячно, тепло, місцями грозові дощі: прогноз погоди на понеділок, 6 червня

Новий тиждень розпочнеться сонячною погодою. У понеділок, 6 червня, в Україні буде без опадів, лише на півдні короткочасні дощі, місцями грози.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26 градусів.
У Київській області малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура 21-26 градусів.
У Києві опадів не очікується. Температура 23-25 градусів. Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ на 9:00 неділі, 5 червня, становила 19 градусів.
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