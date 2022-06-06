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Сонячно, тепло, місцями грозові дощі: прогноз погоди на понеділок, 6 червня

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Сонячно, тепло, місцями грозові дощі: прогноз погоди на понеділок, 6 червня

Фото: ТСН.ua

Новий тиждень розпочнеться сонячною погодою. У понеділок, 6 червня, в Україні буде без опадів, лише на півдні короткочасні дощі, місцями грози.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.  

Температура вдень 21-26 градусів.

У Київській області малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура 21-26 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура 23-25 градусів. Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ на 9:00 неділі, 5 червня, становила 19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня 2022 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 6 червня 2022 року / Фото: Укргідрометцентр

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