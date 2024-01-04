Соратниця Аксьонова готує дітей у Криму до війни з Україною: СБУ оголосила їй підозру

Колаборантка Ані Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ. СБУ оголосила підозру так званій “заступниці” очільника окупаційного “комітету молодіжної політики Криму”.

Про це повідомили в четвер, 4 січня, у пресслужбі СБУ.

На цю посаду в окупаційній адміністрації Ані Григорян призначили за особистої протекції гауляйтера Криму Сергія Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед молоді.

Заклики Григорян до кримських школярів вступати до російських військових училищ та готуватися до війни лунали, зокрема, на шкільних зборах у Форосі восени 2023 року. Також вона очолює створений окупантами “центр військово-патріотичного виховання “Авангард”, де російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

“Крім військового "курсу" учнів "обробляють" ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до нашої держави і підготувати до участі у бойових діях проти Сил оборони України. Щоб примусово залучити дітей до "Авангарду", колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками”, - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ані Григорян про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Дениса Пушиліна заочно засуджено до 15 років тюрми. Він відбуватиме покарання у разі затримання.

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