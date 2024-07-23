Соратник Гіркіна несподівано сказав правду про підтримку "руского міра" в Маріуполі

Друг російського терориста обмовився, що 2014 року жодного масового проросійського руху в Маріуполі не було.

Друг і соратник російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова – Євген Скрипник "Прапор" розповів, що 2014 року в Маріуполі лише одиниці підтримували "рускій мір".

Про це Скрипник сказав у інтерв’ю дружині Гіркіна – Мирославі Регінській. Відповідне відео поширив український журналіст Денис Казанський.

Соратник терориста відповів на запитання про настрої в Маріуполі 2014 року – тоді, коли місто почали захоплювати російські бойовики.

"Та там одиниці були… Беззбройні люди "повстали", розраховуючи, що поряд Таганрог, кордон, думали, що росіяни зараз прийдуть… Росіян просто кинули вкотре. Вкотре нікому російське життя і російська кров стали нецікаві із можновладців", – поскаржився Скрипник.

Від себе Казанський додав, що ні в Маріуполі, ні на Донбасі загалом не було жодних полчищ, готових братися за зброю та воювати за відокремлення від України.

"Місцеві прихильники РФ не являли собою абсолютно нічого. І без втручання з Росії не було б ні референдумів, ні народних республік, ні 10 років війни", – наголосив журналіст.

До слова, раніше юристи з організації Global Rights Compliance подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нове досьє, з якого стає зрозуміло, що Росія застосовувала навмисну "тактику голоду" під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року.

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