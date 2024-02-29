Соратник ліквідованого Киви шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині: як його покарали

Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в росії, де він переховувався від правосуддя.

Соратник ліквідованого Киви шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині. Завдяки доказовій базі Служби безпеки російський агент отримав реальний термін ув’язнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в росії, де він переховувався від правосуддя.

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Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.

Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з кивою.

Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські пропагандисти повідомили, що українського колишнього депутата Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков’ї. Згодом в українській розвідці підтвердили смерть зрадника.

Джерела ТСН повідомили, що за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України. Йдеться про проведену спецоперацію.

Раніше повідомляли гучні подробиці, де вбили зрадника України Іллю Киву та про його "пророчий" допис.

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