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Соратник Путіна приїхав на захоплену Запорізьку АЕС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Соратник Путіна приїхав на захоплену Запорізьку АЕС

АЕС окупована росіянами від березня.

Тимчасово окупований Енергодар у Запорізькій області прибув перший заступник керівника адміністрації російського президента-диктатора Сергій Кирієнко.

Про візи повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Соратник Путіна прибув на Запорізьку атомну електростанцію. Нібито для того, аби перевірити безпеку об’єкта та умови роботи співробітників.

"Перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко під час робочого візиту до Запорізької області перевірив роботу ЗАЕС", - заявив Рогов. 

Слід зауважити, що російські війська захопили ЗАЕС ще у березні 2022-го, а потім обстріляли саму станцію. На територію АЕС росіяни стягнули техніку, розмістили в машинній залі енергоблока вибухівку та зброю.

Нагадаємо, на початку грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть залишити територію Запорізької атомної електростанції. За його словами, це стане одним із обов'язкових пунктів угоди між Києвом та Москвою.  

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Дата публікації
Перегляди
4432
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