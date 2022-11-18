Соратник Януковича і Медведчука, який називав війну в Україні "громадянською": Шуфрич став членом НОК

Національний олімпійський комітет обрав нових членів на період 2022-2026 років та нового очільника, яким став чинний міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Як відомо, до списку членів НОК України увійшли 39 осіб, серед яких визначні українські спортсмени Андрій Шевченко, Лілія Подкопаєва, Олександр Усик, Марина Бех-Романчук. І все б нічого, але разом зі спортсменами до НОК потрапив представник забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" скандальний нардеп Нестор Шуфрич.

Обрання у НОК Нестора Шуфрича, якого туди включили як представника Федерації стрільби з лука, неабияк обурило українців. Соцмережі вибухнули повідомленнями, що "такі проросійські політики мають постати перед судом за державну зраду, а їх обирають до складу НОК".

Більше того через склад НОК, від посади віцепрезидента відмовився Андрій Шевечнко. "Я не можу залишитися в складі НОК за такого складу", - зазначив футболіст.

ТСН.ua вирішив нагадати, хто такий Шуфрич і чому таким особам не місце у жодних національних організаціях.

Де та коли народився

Нестор Шуфрич народився 29 грудня 1966 року у місті Ужгороді Закарпатської області. У 1992 році закінчив Ужгородський університет. Він історик та від 2004 року ще й кандидат економічних наук.

Батько Шуфрича, Іван, був військовослужбовцем, призер України по тенісу. Після 1991 року почесний консул Словаччини в Ужгороді, почесний президент ФК "Говерла". Мати Шуфрича, Марія Петрівна, 18 років працювала в обласному відділенні "Спортлото" та за деякими даними, відповідала за перевезення товарів в транспортній конторі. Їй належала нафтова свердловина на території Полтавської області. Померла в 2010 році від грипу.

Нестор Шуфрич був одружений двічі. Перша дружина — Ірина, була донькою одного із секретарів Закарпатського обкому партії. Народила йому сина Олександра (1988 р. н.). Друга дружина — модель Наталія Ворона, народила сина Нестора (1994 р. н.).

Політична кар'єра

Шлях у політиці Шуфрич розпочав 1996 року, ставши членом СДПУ(о), у складі якої вперше був обраним до Верховної Ради України, де у складі різних вже потім політичних сил просував проросійські погляди.

Так, Нестор Шуфрич, окрім того, що входив до групи впливу державного зрадника Віктора Медведчука та заперечував російську агресію на Донбасі, називавши війну в Україні "громадянською", не один рік працював з президентом-втікачем Віктором Януковичем. За правління якого Шуфрич працював міністром з питань надзвичайних ситуацій, був заступником голови РНБО України.

У 2004 році він навіть був уповноваженим представником Віктора Януковича у Верховній Раді. У 2007-2014 роках був членом славнозвісної "Партії регіонів", члени якої винні у силовому розгоні Євромайдана, і яка після Революції Гідності реінкарнувалася і перейменувалася в "Опозиційний блок".

Більше того 16 січня 2014 року Шуфрич голосував за диктаторські закони, які були ухвалені з грубим порушенням, оскільки ухвалювалися підняттям рук, без використання системи "Рада" та без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували. Це були закони, які мали багато нових обмежень, а також посилювали відповідальності за деякі вже передбачені законодавством порушення, багато з яких стосувалися участі в акціях протесту.

У 2017 році Шуфрич долучився до партії "За життя!" скандального проросійського політика Вадима Рабіновича,яка потім і стала "ОПЗЖ", яка наразі заборонена в Україні.

15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний Суд України, за ініціативою СБУ, в складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа — За життя" і таким чином остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Антиукраїнська позиція та заяви

Нестор Шуфрич вже своє приналежністю до проросійських партій демонстрував, що ніколи не був патріотом України. Навпаки його заяви можна без сумніву вважати антиукраїнськими. Так, він не підтримував Євромайдан та дискредитував Революцію Гідності. Далі більше - у вересні 2018 року заявив, що "в Україні йде громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку РФ немає".

"Це війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Але там постійно моніторингова група ОБСЄ працює, спеціальний комісар ООН, і ніхто з них не зафіксував офіційно присутність російських військ на Донбасі. Ми 4 роки воюємо: де полонені російські солдати? Де загиблі російські солдати? Регулярних російських військ на Донбасі немає", – сказав він в ефірі програми "Український формат" забороненого нині в Україні пропагандистского телеканалу NewsOne 5 вересня 2018 року.

У лютому 2021 року в ефірі "Право на владу" відмовився називати Росію країною агресоркою та заявив, що РФ є торговим партнером партнером України.

Скандали, у які потрапляв

Окрім своєї явної проросійської позиції, Шуфрич прославився ще й скандалами та бійками. У стінах українського парламенту він бився з Сергієм Льовочкіним та Юрієм Луценком. У грудні 2021 року Шуфрич за лаштунками ток-шоу "Право на владу" на "1+1" з кулаками накинувся на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. 18 лютого 2022 року, у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Нестор Шуфрич отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Бійка після цього продовжилася в партері.

Також читайте Шуфрич та Бутусов побилися в прямому ефірі: відео

30 грудня 2019 року, велика кількість ЗМІ повідомили з посиланням на сайт компанії Thormählen & Cochran Safaris, клієнтом якої був Шуфрич орієнтовно у 2015 році, що Шуфрич вбивав тварин у Африці, серед яких східний чорний носоріг, бура гієна, антилопа орікс, антилопа гну та інші. Деякі з тварин належать до видів, що вимирають.

Пізніше Шуфрич визнав, що полював на диких тварин в Африці, і заявив, що це було законно. "Полювання, про яке було описано в ЗМІ, велося з дозволу уповноважених на це національним урядом органів, предметом відстрілу був самець не репродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстрілу", - прокоментував він.

Шуфрич тоді зазначив, що предметом його мисливського інтересу були "виключно самці зрілого віку, що втратили здатність давати потомство і що представляють небезпеку як для більш молодих самців, так і для місцевих жителів в окрузі".

У березня 2022 року, у розпал повномасштабної війни РФ проти України, бійці територіальної оборони Києва затримали Шуфрича за те, що він фотографував блокпост. За його поясненнями, він просто робив селфі, щоб показати, що він у Києві.