Соратника Медведчука нардепа Кузьміна підозрюють у державній зраді: його розшукують

Народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру в державній зраді.

Правоохоронці встановлюють місце перебування соратника Медведчука та провели вже понад 10 обшуків у місцях, де міг проживати зрадник.

Про це повідомили у ДБР.

Кузьміна підозрюють в поширенні пропаганди, яка шкодила Україні.

"Починаючи від березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - йдеться у повідомленні.

Нардепу інкримінують ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Місце перебування Кузьміна встановлюють. Правоохоронці уже провели понад 10 обшуків, щоб затримати соратника Медведчука.

Ренат Кузьмін - депутат IX скликання Був заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (від 4 жовтня 2013 до 2014), першим заступником Генерального прокурора України (2010–2013).

У травні 2014 року проти Кузьміна були розпочаті кримінальні провадження за фактами незаконного переслідування ексміністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Також Кузьміна підозрювали у відмиванні грошей та інших особливо тяжких злочинах. 5 вересня 2019 року Рената було знято з розшуку Інтерполу.

2019 року отримав мандат народного депутата IX скликання. Зважаючи на те, що Кузьмін був у розшуку, ЦВК спочатку заборонила йому брати участь у виборах, але згодом допустила. Він отримав мандат від проросійської партії ОПЗЖ. Кузьмін неодноразово робив антиукраїнські заяви на каналах кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, в Україні виявили десятки освітян-колаборантів.

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