Сьорбала, чавкала і грюкала посудом: у Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку

Сьорбала, чавкала і грюкала посудом: у Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку

Батьки школярів, які були присутніми на уроці, дещо збентежилися поведінкою вчительки.

У Рівному вчителька трапезувала під час онлайн-уроку, чим збентежила дітей та їхніх батьків.

Про інцидент написав у соцмережі житель Рівного, викладач з багаторічним стажем Іван Цимбалюк, повідомляє "7 днів".

За словами чоловіка, він побув на онлайн-уроці разом зі своєю донькою, яка навчається у 9 класі, і залишився незадоволений тим, що побачив.

Після уроку він написав емоційний допис, у якому розповів, що викладання уроку звелося до "сьорбання" і "чавкання" на кухні у вчительки.

“Друзі, я шокований. Прослухав щойно урок з історії онлайн разом із моєю дочкою. Так звана вчителька проводила його у себе на кухні, сьорбаючи, чавкаючи й грюкаючи посудом. Ні теми, ні матеріалу лише номера параграфів на домашню роботу. Цілий урок вона снідала, жодного речення не сказала. Натомість вигукувала якісь дикі звуки, повторюючи "Почекайте". Що робити батькам у цьому випадку?", - написав Іван Цимбалюк.

Користувачі Мережі назвали таку поведінку вчителя неприпустимою.

Нагадаємо, що Львові директор школи частково виграв справу в апеляційному суді, скасувавши 34 тисячі штрафу.

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