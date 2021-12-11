"SOS" з телефону: для безпеки туристів у горах розробили спеціальний застосунок

"SOS" з телефону: для безпеки туристів у горах розробили спеціальний застосунок

Застосунок називається "Порятунок у горах".

В Україні презентували систему GРS-моніторингу, мета якої - покращити безпеку туристів в горах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Застосунок називається "Порятунок у горах". Завдяки ньому туристи зможуть відправляти сигнал "SOS" зі своїми географічними координатами. Застосунок зараз можна встановити на пристрої Android. Згодом від буде доступним для користувачів iOS.

"Функціонал додатку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про НС з точними координатами місця події", - йдеться у повідомленні пресслужби.

"Порятунок у горах" має такі функці:

моніторить пересування туристів й туристичних груп, які подорожують гірською місцевістю;

відслідковує місцеперебування пошуково-рятувальних груп у реальному часі;

відображає маршрут пересування пошуково-рятувальних груп;

автоматично приймає й опрацьовує повідомлення про надзвичайні події.

Як повідомолялося, в Україні синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У високогір'ї Івано-Франківської області можливе сходження снігових лавин. Сходження снігових лавин можливе у горах Івано-Франківської області, а також у Львівській та Закарпатській областях.

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