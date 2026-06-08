Сотні авто на виїзд до Польщі: яка ситуація на пропускних пунктах 8 червня

Ситуація на пропускних пунктах 8 червня / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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У Мережі публікують фото великих черг на пунктах перетину кордонів України з Польщею. Величезні колони автівок не можуть потрапити до Польщі. У ДПСУ також фіксують значні черги на кордонах. Що відомо?

Про це повідомляє «24 Канал».

Черги на кордонах 8 червня: чому не пропускають авто

У Державній прикордонній службі повідомили, що збільшення черг на кордонах, зокрема на пунктах пропуску з Польщею, є наслідком сезонності. Традиційно влітку українці їдуть на відпочинок за кордон, тож черги на кордонах зростають. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Найважча ситуація, за повідомленням користувачів соцмереж, нині на пункті пропуску «Шегині». Також величезні колони автівок стоять на прикордонних пунктах «Устилуг» та «Угринів».

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби підтвердили, що станом на 12:00 на кордоні з Польщею фіксують значні черги.

«Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску», — пишуть в управлінні.

Станом на 12:00 черги на кордонах із Польщею були на таких КПП:

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«Ягодин» — 0 автівок, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;

«Устилуг» — 35 л/а, 1 автобус;

«Угринів» — 25 л/а, 0 автобусів;

«Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автобусів;

«Грушів» — 0 л/а, 0 автобусів;

«Краківець» — 15 л/а, 0 автобусів;

«Шегині» — 55 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів в обох напрямках);

«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів;

«Нижанковичі» — 0 л/а, 0 автобусів;

Також черги фіксують на деяких контрольно-пропускних пунктах зі Словаччиною та Угорщиною, зокрема на КПП «Малий Березний», «Ужгород», «Тиса», «Вилок».

«Від 1 червня пасажиропотік почав зростати. Якщо, до прикладу, в будні дні, навіть протягом травня, кордон перетинало десь 85 тисяч громадян загалом і на в’їзд, і на виїзд, то вже від 1 червня пасажиропотік був на рівні 95 тисяч. 2 червня також 95 тисяч. Потім 98 тисяч. У ці вихідні, 6 та 7 червня, пасажиропотік був на рівні 115 тисяч перетинів кордону. 50% від цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею», — повідомив Андрій Демченко.

За словами речника прикордонної служби, черги припадають на окремі години. Тому в ДПСУ радять перед виїздом і впродовж дороги моніторити черги на контрольно-пропускних пунктах та обирати найменш завантажені.

Українку на кордоні розвернули через одну фразу

Нагадаємо, українцям, які планують подорож до Польщі, радять ретельно та правдиво відповідати на запитання прикордонників. Приводом для цього став випадок з українкою, яку не пропустили через кордон.

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Жінка запевнила, що їде в гості до доньки на три дні та має з собою 300 злотих, проте її видали завеликий обсяг багажу, а також нездатність назвати точну адресу проживання.

Зрештою, мандрівниця зізналася, що насправді планувала працевлаштуватися за біометричним паспортом. Ця відповідь і стала ключовою причиною відмови у в’їзді.

Фахівці наголошують, що для офіційної роботи в Польщі самого лише «біометра» замало: необхідно обов’язково мати запрошення або дозвіл на роботу, медичне страхування, підтвердження місця проживання та достатню суму коштів.

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