Сотні авто застрягли на західних кордонах: де найбільші черги на виїзд з України

Черг немає лише на кордоні з Молдовою.

Сьогодні, 21 грудня, на західних кордонах України у чергах стоять сотні авто. Найбільше машин - на пунктах пропуску з Польщею.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 190 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 130 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 150 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 120 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 190 л/а, 30 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 210 л/а, 50 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 100 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 65 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 60 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 30 л/а, 2 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 30 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 50 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Водночас на пунктах пропуску з Молдовою черг не зафіксовано.

Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Ситуація на західних кордонах України

На пунктах пропуску можлива нестабільна ситуація з електроенергією. Електронні системи контролю можуть давати збій. Тож подорожувальників просять враховувати всі обставини під час планування маршруту.

Очікують, що черги, принаймні з легковиків, можуть зменшитися після Різдва - 25 грудня.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 грудня, "Укрзалізниця" повідомила про затримки рейсів через скупчення потягів на польському кордоні.

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