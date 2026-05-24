Сотні дронів і 90 ракет летіли на Україну - як відпрацювала ППО 24 травня

Київ прийняв удар / © Associated Press

У ніч проти 24 травня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару — Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі — 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр

549 ворожих БпЛА різних типів

За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

Атака по Києву — останні новини

У ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Дві людини загинули.

Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА. Під удар потрапив і головний офіс «Укрпошти».

