Сотні дронів летіли на українські міста: що відомо про наслідки ударів

Атака «Шахедів» на Україну / © ТСН

У п’ятницю, 1 травня, російська терористична армія здійснила масований запуск сотень ударних безпілотників по території України. Атаки розпочалися вночі і тривали протягом дня.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки масштабної атаки російських терористів.

Одеська область

Вночі ворог завдав повітряного удару по території Ізмаїльського району Одеської області. Під атаку потрапила портова інфраструктура.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу минулося без постраждалих. На місці виникли пожежі. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Під час нічної атаки зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки в Одесі — в будинках виникли пожежі.

Внаслідок атаки загорілася 16-поверхівка. Також сталося влучання у ще одну висотку — там пожежа спалахнула на 11-му та 12-му поверхах. Про постраждалих не повідомлялося.

Окрім того, в Одеському районі російський безпілотник поцілив у торговельний центр. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка пошкодила дах будівлі. На щастя, минулося без постраждалих.

Тернопіль

Велика кількість кількість ворожих БпЛА атакувала Тернопіль. За даними моніторингових каналів, ворог націлив на місто близько 60 дронів протягом години.

Під час атаки пролунала серія потужних вибухів, а потім небо над містом затягнуло чорним димом.

В обласній прокуратурі повідомили, що росіяни атакували об’єкти у промзоні Тернополя — пошкоджено торговельний центр і склади, а також інші виробничі площі.

Станом на 15:30 було відомо про щонайменше десятьох поранених. Інформації про загиблих немає. Деякі травмовані перебувають у тяжкому стані, восьмеро — госпіталізовані.

Через атаку частина мікрорайонів у Тернополі залишилася без електроенергії.

Рівненська область

Вибухи пролунали у ще одному обласному центрі на заході країни — Рівному. За даними моніторингових каналів, дрони фіксували в кількох районах обласного центру.

Внаслідок атаки зазнав ушкоджень житловий будинок, загорілася покрівля. Минулося без постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомили про кілька вибухів у Дубні, що за понад 40 км від Рівного. Військові також інформували про безпілотники, які тримали курс на це місто.

Вінницька область

Десятками дронів росіяни атакували Вінницьку область. Унаслідок падіння безпілотника зруйновано приватний будинок, є поранена.

Повідомляється, що загрози життю постраждалої немає.

Черкаська область

Ворог здійснив атаку безпілотниками на Черкащину.

У Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі вибило вікна. Крім того, в населеному пункті пошкоджено приватні будинки.

Постраждалих немає.

Житомирська область

Під удар ворожих безпілотників потрапив центр Житомира та інші населені пункти області.

Як повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пошкоджено нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру.

На місцях ударів виникли пожежі, внаслідок атаки постраждалих немає.

Як спрацювала ППО

За інформацією командування Повітряних сил, від 08:00 до 15:30 у п’ятницю, 1 травня, ворог атакував Україну 409 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 15:30 було збито/подавлено 388 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні, в центрі та на заході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Нагадаємо, у квітні Росія встановила рекорд атак по Україні, випустивши протягом квітня понад 6500 далекобійних дронів. Окрім кількості, ворог змінив тактику, дедалі частіше завдаючи ударів по цивільних об’єктах у світлий час доби.

