Сотні фейкових акаунтів: поліція Вінниччини викрила ворожу ботоферму

Фігуранти могли продавати облікові записи агентам РФ, а ті використовували ці акаунти для проведення ІПСО.

У Вінницькій області поліцейські спільно з СБУ викрили двох мешканців обласного центру, які за оплату організували діяльність проросійської ботоферми. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила Нацполіція України.

Вінницькі кіберполіцейські та слідчі спільно з кіберфахівцями СБУ викрили двох мешканців обласного центру, які організували діяльність проросійської ботоферми шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку.

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Аби отримати легкий заробіток, чоловік та жінка придбали спецобладнання і десятки тисяч сім-карток українських мобільних операторів. Фігуранти щодня забезпечували реєстрацію сотень фейкових акаунтів у відомих соцмережах, зокрема і в заборонених на території України.

Зазначається, що порушники за допомогою російських платіжних сервісів могли продавати новостворені облікові записи агентам РФ. А ті своєю чергою використовували ці акаунти для проведення ІПСО та поширення закликів до українців ухилятися від мобілізації.

Правоохоронці обшукали приміщення вінничан та вилучили комп’ютерну техніку і серверне обладнання, зокрема десятки модемів та 19 шлюзів, спеціалізоване програмне забезпечення і майже 20 тис. сім-карток українських мобільних операторів.

Слідчі оголосили фігурантам про підозру в несанкціонованому втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. За це загрожує покарання у вигляді до 15 років ув’язнення.

Чоловіка взято під варту, а його спільниці суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зараз фахівці кіберполіції та СБУ аналізують отримані під час обшуків дані, встановлюють походження грошей, за які фігуранти купили обладнання для ботоферми. За результатами можлива додаткова кваліфікація справи.

Поліція Вінниччини припинила діяльність ботоферми з ворожою пропагандою / Фото: Нацполіція України

Поліція Вінниччини припинила діяльність ботоферми з ворожою пропагандою / Фото: Нацполіція України

Поліція Вінниччини припинила діяльність ботоферми з ворожою пропагандою / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, СБУ викрила 12 адміністраторів та дописувачів Viber і Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

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