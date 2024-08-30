Сотні історій. Метінвест відкрив книгу пам'яті загиблих в лавах ЗСУ співробітників

За десять років війни було мобілізовано понад 9000 працівників Групи Метінвест Ріната Ахметова. Сотні з них віддали свої життя, захищаючи Україну від ворога в лавах Сил оборони. До Дня пам'яті захисників компанія створила меморіал своїх загиблих співробітників.

«Сьогодні й щодня схиляємося перед подвигом полеглих воїнів, адже вони заплатили найвищу ціну на шляху до перемоги. Маємо зберегти ім’я кожного героя та героїні, які вже ніколи не повернуться додому. З теплом згадуємо їхні усмішки та роботу в сталевій команді. Пишаємося відвагою та незламністю на полі бою. З честю несемо їхні ідеї та мрії у вільне майбутнє, за яке оборонці поклали життя. Цілодобово працюємо на підприємствах, які вони любили всім серцем», - кажуть у Метінвест.

Сторінка оновлюється та доповнюється, адже важлива кожна історія. Вшанувати пам’ять загиблих та ознайомитися з їхніми історіями можна за посиланням https://metinvest.media/ua/memorial.

Як відомо, Метінвест також запроваджує на своїх підприємствах численні програми по реінтерграції ветеранів, засновані на кращих європейських практиках. За потреби вони можуть пройти навчання чи перекваліфікацію, а також здобути вищу освіту в гірничо-металургійному університеті Метінвест Політехніка на пільгових умовах. Ветеранам пропонують фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а самі колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами.