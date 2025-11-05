Руїни у Покровську / © Getty Images

Під час спроби захопити місто Покровськ на Донеччині російська армія засипає місто керованими авіабомбами (КАБами) та використовує величезну кількість дронів — як для розвідки, так і для ударів по позиціях українських захисників.

Про це розповів виданню «Донбас Реалії» (проєкт Радіо Свобода) лейтенант Артем Прібильнов, начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка захищає Покровськ.

За його словами, ворог різко збільшив кількість обстрілів КАБами саме по Покровській агломерації.

«Декілька днів було просто сотні КАБів за добу», — сказав офіцер ЗСУ.

Як пояснює Артем Прібильнов, відступ українських захисників у Покровську пов’язаний саме з тим, що позиції повністю знищені і не підлягають відновленню.

«Ворог, виявивши позицію, буде туди кидати по 15 FPV-дронів, туди прилетить обов’язково КАБ, по ній буде працювати артилерія і міномети… Ми не відступаємо, ми відходимо на запасні позиції, бо рубежі оборони були повністю знищені і не підлягають відновленню. Така гірка правда війни. На жаль, навіть бетон стирається в пісок», — зазначив він.

Офіцер ЗСУ додав, що на радарі кількість ворожої авіації просто вражає.

«Небо темне просто від дронів. Це і розвідники Zala, Orlan, Supercam, які літають постійно і намагаються виявити позиції наших хлопців. Оборона зараз дуже динамічна, позиції постійно переміщуються, йде зачистка, ідуть міські бої. Ворог зараз збільшив кількість „очей“ над Покровським, масово застосовує FPV, зокрема на оптиці», — зазначив він.

Прібильнов наголосив, що ворог реалізував свою кількісну перевагу, підсиливши вогневий вплив квадрокоптерами, крилами, FPV-дронами та КАБами.

«Ворог повністю змінив обличчя міста. Покровськ зараз взагалі вигадає як руїна», — додав він.

За словами українського захисника, ворог дуже глибоко інфільтрувався у місто зараз ведуться вуличні бої, до яких залучені спецпризначенці, які проводять зачистку найбільш важливих шляхів сполучення, які ще залишилися в Покровську.

«Наші хлопці 155-ї окремої механізованої бригади відчайдушно працюють, дуже хоробро тримають свої рубежі і не дають ворогу просунутися далі», — зауважив він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.