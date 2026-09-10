Сотні хасидів-паломників "штурмують" кордон на Львівщині: утворилися великі черги (фото)

Хасиди-паломники на кордоні у Львівській області / © Суспільне Львів

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Сотні хасидів-паломників утворили черги на пункті пропуску «Шегині» у Львівській області 10 вересня, прямуючи на святкування Рош га-Шана в Умані. Попри війну та загрозу обстрілів, до України вже прибули тисячі вірян.

Про це повідомили телеграм-канали, «Суспільне Львів» та речник ДПСУ Андрій Демченко.

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На пункті пропуску «Шегині» на кордоні України з Польщею на Львівщині утворилися значні черги з хасидів-паломників, фото яких з’явилося у місцевих телеграм-каналах.

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Для перетину кордону людям доводиться чекати по кілька годин. Далі до місця призначення паломники переважно вирушають мікроавтобусами, організованими автобусами, приватними трансферами або таксі.

Від західного кордону України хасиди прямують до Умані, де святкуватимуть Рош га-Шана. Цього року очікується приїзд до 50 тис. вірян.

Хасиди на пункті пропуску «Шегині» / © із соцмереж

У коментарі «Суспільному Львів» паломники заявили, що не відмовляються від поїздки до України через повномасштабну війну. Один із них, Ноам, зазначив, що бойові дії не змушують його скасовувати подорож, хоча вартість поїздки постійно зростає.

«У нас також війна із сектором Гази, Ліваном. Ми знаємо, що означає війна. Ми не боїмося. Але треба багато грошей, бо водії стають усе більш жадібними. Щоразу вони хочуть усе більше», — розповів Ноам.

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Інший паломник, Натан, також наголосив, що не вважає перебування в Україні небезпечним.

«Тут не є небезпечно. Це дуже безпечна країна. І я дуже люблю Україну! Тут хороші люди і дуже гарна країна. Подорож є трохи дорогою, але це не проблема», — розповів Натан.

За словами Демченка, станом на 9 вересня до України вже в’їхали 17 тис. паломників-хасидів. Речник ДПСУ зазначав, що основна частина потоку проходить через пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Зокрема, йдеться про пункт «Старокозаче», який 9 вересня зазнав російської атаки.

Найбільше організованих груп паломників прикордонники фіксують протягом останніх кількох днів. Напередодні Рош га-Шана кількість іноземців, які перетинають кордон, різко зросла — від кількох сотень до майже 8000 осіб на добу.

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Цьогоріч святкування Рош га-Шана розпочнеться 11 вересня та завершиться ввечері 13 вересня.

Що таке Рош га-Шана?

Рош га-Шана — це єврейський Новий рік, який святкують зазвичай у вересні або на початку жовтня. За повір’ям, у ці дні Бог вирішує долю кожного на наступний рік, тому свято є часом переосмислення вчинків, молитви та покаяння. Традиційно на Новий рік їдять яблука з медом, щоб рік був солодким і щасливим, а також сурмлять у ріг — шофар. Багато паломників-хасидів прагнуть зустріти його в Умані на могилі засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана.

Нагадаємо, МЗС України попередило паломників-хасидів про високі ризики через російські обстріли під час поїздок до Умані на Рош га-Шана, наголосивши на неможливості гарантувати безпеку в умовах війни. Вірян також застерегли про логістичні труднощі, дефіцит укриттів та надмірне навантаження на місцеві лікарні.

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