Сотні пошкоджених осель та десятки поранених: наслідки масштабної атаки РФ на Житомирщину (фото)
Росія завдала масованого удару по житловому сектору Житомирщини. Двох людей дивом врятували з-під уламків власного дому.
Внаслідок чергового обстрілу з боку РФ на Житомирщині зафіксовано масштабні руйнування у житловому секторі. Станом на зараз відомо про одну загиблу особу та десятьох поранених.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки обстрілу та постраждалі
Серед десяти травмованих громадян двоє людей опинилися під завалами власних осель. Їх деблокували рятувальники, які прибули на місце події.
За попередніми даними ДСНС, атака призвела до значних пошкоджень цивільної інфраструктури:
Знищено 18 будівель, з яких 9 — приватні житлові будинки.
Пошкоджено понад 100 будинків, 55 господарчих споруд та два магазини.
Рятувальники зазначають, пожежі, що виникли внаслідок влучань, ліквідовані. Наразі на місцях руйнувань тривають аварійно-відновлювальні та пошукові роботи.
«Наразі тривають пошукові та аварійно-відновлювальні роботи. На місці працюють психологи ДСНС. Рятувальники та волонтери ЗШР Українського Червоного Хреста розгорнули два пункти надання допомоги громадянам», — повідомили у ДСНС України.
Ситуація залишається на контролі профільних служб, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.
Атака РФ на Житомирщину — що відомо
Нагадаємо, 3 квітня Житомирщина опинилася під ракетно-дроновою атакою РФ. Ворог атакував область комбінованим ракетно-дроновим ударом, влучивши по житловій забудові та об’єктах цивільної інфраструктури.
Під час масованої атаки РФ вибухи зокрема пролунали у Коростені на Житомирщині. В Мережею ширилися кадри, на яких видно великий стовп диму, ймовірно, після «прильоту».