Текракт в Рівному / © Суспільне

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Від весни 2024 року Служба безпеки України затримала понад 700 осіб, причетних до діяльності на користь російських спецслужб. З них близько 175 — неповнолітні.

Про це повідомило видання Financial Times.

Зокрема у Дніпрі Служба безпеки України затримала 16-річного підлітка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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За інформацією відомства, хлопець збирав дані про позиції українських військ і мав передати координати та фото через зашифровані канали зв’язку. СБУ фіксувала його дії, і підлітка затримали на місці — коли він піднімав телефон поблизу військового об’єкта в Дніпрі.

У спецслужбі заявили, що ця інформація могла бути використана російською армією для ракетних або безпілотних ударів.

Слідчі встановили, що підліток діяв за інструкціями російських кураторів. Йому інкримінують державну зраду — в умовах воєнного стану за цей злочин передбачене покарання — до довічного ув’язнення.

У СБУ заявили, що від весни 2024 року було затримано понад 700 осіб, пов’язаних зі шпигунством, підпалами та вибухами, організованими на замовлення російських спецслужб. Із них близько 175 — неповнолітні.

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У Службі безпеки зазначили, що неповнолітні часто не розуміють наслідків своїх дій і стають легкою мішенню для вербування.

«Ворог діє агресивно, скоює різні злочини проти національної безпеки, зокрема вербує агентів з числа наших громадян», — заявив голова СБУ Василь Малюк.

Окрему стурбованість викликають випадки, коли російські куратори використовують українських підлітків як фактичних смертників. У березні в Івано-Франківську вибухнула сумка з вибухівкою, яку несли двоє підлітків — 15 і 17 років. За даними СБУ, вибух стався передчасно, ймовірно, дистанційно, внаслідок чого один із хлопців загинув, інший зазнав поранень. Ще двоє перехожих також отримали травми.

За інформацією СБУ, російські агенти діють через Telegram, Discord, WhatsApp та Viber, пропонуючи молоді гроші за виконання завдань. Українська влада запровадила інформаційну кампанію для підвищення обізнаності про ризики: попередження розміщуються у ЗМІ, на білбордах, у поїздах, розсилаються через SMS.

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Також, за даними СБУ, агентів спецслужби залучають до шкіл, де вони розповідають підліткам, як розпізнавати спроби вербування.

За інформацією ювенальної поліції, до кінця травня 2025 року щонайменше 50 підлітків повідомили про спроби підкупу або вербування через месенджери.

У відомстві повідомили, що неповнолітні підозрювані у державній зраді мають юридичне представництво. Жодна зі справ ще не передана до суду, але деякі можуть бути розглянуті цього року.

Нагадаємо, 19-річна російська агентка замінувала скутер і підірвала військових у Харкові. Внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець, ще один — 29-річний — зазнав тяжких поранень.

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Водночас у Рівному ще 20 березня стався теракт біля одного з торгівельних центрів. Служба безпеки України разом з поліцією з’ясувала всі обставини цього вибуху та вже затримала винних. Серед затриманих були й підлітки.