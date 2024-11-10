"Сотні тисяч привілейованого класу": Берлінська роз'яснила свою позицію щодо мобілізації 18-річних і жінок

Вона наголосила, що категорично проти мобілізації на війну 18-річних юнаків, оскільки є ще великий мобілізаційний ресурс з числа так званих "недоторканих"

Ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська роз'яснила свою позицію щодо мобілізації жінок і зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Про це вона написала у Telegram.

"Блогери для хайпу люблять ставити гучні заголовки та приписувати слова, які ніхто ніколи не казав. Наприклад мені нещодавно спробували приписати вимогу "негайно мобілізувати жінок і дітей з п'ятого класу". Феєрична дурня", – зазначила Берлінська.

Мобілізація 18-річних

Вона наголосила, що категорично проти мобілізації на війну юнаків з 18 років – "тому що це ще діти".

"Тому що є ще великий мобілізаційний ресурс, в тому числі з так званих "недоторканих". Чоловіки призовного віку з політичних еліт, прокурори "інваліди", бувші високопоставлені силовики, etc. Сумарно це кілька сотень тисяч людей привілейованого класу. Які не служили ні з 2014, ні з 2022-го", – зауважила волонтерка.

Мобілізація жінок

"При розумному підході зараз це може бути не обов'язкова мобілізація, а успішний рекрутинг. Що це дасть? Жінки, які прийшли добровільно і пройшли відповідну підготовку зможуть зайняти ряд позицій в тилу, і вивільнити десятки тисяч чоловіків для фронту", – каже Берлінська.

На її думку, на 11-му році війни навіть смішно дискутувати питання чи можуть жінки служити на фронті. За її словами, на фронті є блискучі снайперки, операторки дронів, медикині, артилеристки і т.д.

"Тисячі дівчат дуже достойно служать на бойових позиціях, на відмінно виконують бойові задачі. Серед них вже багато загиблих і поранених. Захищати країну – це конституційний обов'язок кожного громадянина. Під час війни кожен має робити для фронту те, що може найкраще", – підсумувала Марія Берлінська.

Раніше Берлінська заявила, що генералів та ексміністрів потрібно відправити у піхоту.

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