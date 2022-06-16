Сотні тисяч українців не отримають у червні пенсії та соцвиплати - повідомили в Мінсоцполітики

У червні близько 600 тис. українців, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, або проживають у регіонах, де тривають бої не зможуть отримати свої пенсії та соцвиплати.
Про це повідомила в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами близько 300 тисяч українців, а це найбільш незахищені громадяни - інваліди, багатодітні родини, малозабезпечені люди, які опинилися в зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, не зможуть отримати соціальну допомогу. Держава не зможе виплатити їм у червні близько 0,5 млрд гривень соцвиплат. Ще 300 тисяч громадян - пенсіонери, які з тієї самої причини не зможуть отримати виплати.
Ці людини, за словами Марини Лазебної можуть бути спокійними за свої гроші: нараховані їм виплати нікуди не подінуться. Гроші будуть зберігатися на їхніх персональних рахунках, їх можна буде отримати після звільнення територій.
Яким чином можна отримати виплати:
- З допомогою банківської картки, на яку перераховуються гроші, якщо вона є у пенсіонера. Однак, зняти готівку з банкоматів на непідконтрольній частині України немає можливості.
- Можна відкрити рахунок на ім'я пенсіонера в Ощадбанку.
- Там, де є така можливість, виплати грошей здійснюватиме Укрпошта.
Куди звертатись громадянам, які виїхали на підконтрольну територію для отримання виплат
- Якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, звернутися потрібно на гарячу лінію Укрпошти за телефонами: 0-800-503-753; 044-281-08-70; 044-281-08-71.
- Тим, хто планує отримати пенсію через Ощадбанк, слід звернутися до Пенсійного фонду. Пенсію в Ощадбанку можна отримати без відкриття рахунку.
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