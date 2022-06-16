Сотні тисяч українців не отримають у червні пенсії та соцвиплати - повідомили в Мінсоцполітики

Сотні тисяч українців не отримають у червні пенсії та соцвиплати - повідомили в Мінсоцполітики

У червні близько 600 тис. українців, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, або проживають у регіонах, де тривають бої не зможуть отримати свої пенсії та соцвиплати.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами близько 300 тисяч українців, а це найбільш незахищені громадяни - інваліди, багатодітні родини, малозабезпечені люди, які опинилися в зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, не зможуть отримати соціальну допомогу. Держава не зможе виплатити їм у червні близько 0,5 млрд гривень соцвиплат. Ще 300 тисяч громадян - пенсіонери, які з тієї самої причини не зможуть отримати виплати.

Ці людини, за словами Марини Лазебної можуть бути спокійними за свої гроші: нараховані їм виплати нікуди не подінуться. Гроші будуть зберігатися на їхніх персональних рахунках, їх можна буде отримати після звільнення територій.

Яким чином можна отримати виплати:

З допомогою банківської картки, на яку перераховуються гроші, якщо вона є у пенсіонера. Однак, зняти готівку з банкоматів на непідконтрольній частині України немає можливості.

Можна відкрити рахунок на ім'я пенсіонера в Ощадбанку.

Там, де є така можливість, виплати грошей здійснюватиме Укрпошта.

Куди звертатись громадянам, які виїхали на підконтрольну територію для отримання виплат

Якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, звернутися потрібно на гарячу лінію Укрпошти за телефонами: 0-800-503-753; 044-281-08-70; 044-281-08-71.

Тим, хто планує отримати пенсію через Ощадбанк, слід звернутися до Пенсійного фонду. Пенсію в Ощадбанку можна отримати без відкриття рахунку.

Читайте також: