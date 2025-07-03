Укладено угоду з американською компанією на виробництво сотень тисяч дронів

Українські дрони / © ТСН.ua

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Україна підписала угоду про співпрацю з американською компанією Swift Beat, яка передбачає виготовлення сотень тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво 2026 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який у четвер, 3 липня, здійснює візит до Данії, яка головує в ЄС.

«Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів — це очевидний пріоритет», — наголосив він.

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Зеленський зауважив, що спільне виробництво передбачає виготовлення перехоплювачів для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптерів для розвідки та коригування вогню, а також ударних далекобійних дронів.

За словами українського президента, існує домовленість про те, що українські виробники отримають доступ до відповідних технологій, а це може прискорити можливість збільшення виробництва.

«Продовжимо роботу сьогодні в Данії і над новими такими домовленостями заради спільних виробництв, спільного розвитку, спільного захисту», — пообіцяв президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про домовленість президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського про запуск виробництва дронів за участю Renault на території України.

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