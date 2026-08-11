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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сотні тисяч новобранців до кінця року: Зеленський попередив про масштабну мобілізацію в РФ

Зеленський розповів про доповідь розвідки і заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації після «виборів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Зеленський про дані ГУР: Росія готує нову хвилю мобілізації після «виборів»

Зеленський про дані ГУР: Росія готує нову хвилю мобілізації після «виборів» / © ТСН

Путінський режим дійсно готує в Росії мобілізацію на осінь — якраз після проведення так званих «парламентських виборів».

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, посилаючись на дані розвідки.

«Була доповідь ГУР МО — Олега Іващенка — про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами — вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів», — каже глава держави.

За словами президента, Путін хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. І потім, після так званих «виборів», диктатор планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Ще стільки ж — наступного року.

«Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах. Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну», — уточнив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче залучити близько 500 тисяч осіб до війни.

Також повідомлялося, що у Кремлі відбулася нарада, на якій вперше було озвучено мобілізаційний план до кінця року. Армія РФ просить 800 тисяч, але, найімовірніше, отримає від 300 до 500 тисяч новобранців.

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