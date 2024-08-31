Сотні врятованих життів: експерт про затримання СБУ агентів російського ГРУ в Києві

Йдеться про агентів високого рівня, які відповідали за створення мережі в різних містах.

Затримання у Києві Службою безпеки України групи агентів російського ГРУ, які були навідниками для ракетно-дронових атак та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ, врятувало сотні життів.

Про це пише політолог Олександр Загородній.

Експерт нагадав, що йдеться про спробу російської спецслужби створити розгалужену мережу агентів з осередками у Києві, Полтаві та Чернігові. Навідники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури. Також вони встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла ГРУ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.

“Можемо точно сказати, що мова реально йде про сотні врятованих Службою Безпеки життів”, - зазначив експерт.

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Він наголосив, що йдеться про агентів високого рівня, які відповідали за створення мережі в різних містах.

“Чітка робота контррозвідки, яка є пріоритетом у структурі Малюка, є важливою для всіх Сил оборони, і для країни в цілому. І потужна спецслужба залишається тією ланкою, з якою росіяни нічого не можуть зробити”, - акцентує політолог.

Загородній підкреслює, що затримання таких навідників, важливі не тільки для справедливого покарання конкретних злочинців, але і як застереження для інших російських поплічників.

“Кураторів мереж затримувати завжди важливіше, ніж рядових виконавців. При цьому, практично певен, що “любителі рублів” сядуть на довічне. Адже Кремль не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо з числа завербованих українських громадян, ставлячись до них, як до непотребу”, - підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох агентів російської розвідки, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

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