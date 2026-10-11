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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
544
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1 хв

Сотні вибитих вікон і поранені люди: уДніпрі дрон атакував багатоповерхівку

Унаслідок атаки постраждали троє людей, а вибухова хвиля пошкодила також будівлі поблизу.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки удару по Дніпру

Наслідки удару по Дніпру / © Борис Філатов

У Дніпрі ввечері 10 жовтня російський ударний безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання дрона по багатоповерхівці троє людей дістали поранення.

Крім того, вибух пошкодив прилеглі будинки. За словами Філатова, у будівлях вибило кілька сотень вікон.

Раніше повідомлялося, що у Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.

Ми раніше інформували, що унаслідок ворожого «прильоту» по Слобідському району Харкова спалахнула пожежа.

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