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Сотні вибитих вікон і поранені люди: уДніпрі дрон атакував багатоповерхівку
Унаслідок атаки постраждали троє людей, а вибухова хвиля пошкодила також будівлі поблизу.
У Дніпрі ввечері 10 жовтня російський ударний безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
За попередньою інформацією, внаслідок влучання дрона по багатоповерхівці троє людей дістали поранення.
Крім того, вибух пошкодив прилеглі будинки. За словами Філатова, у будівлях вибило кілька сотень вікон.
Раніше повідомлялося, що у Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.
Ми раніше інформували, що унаслідок ворожого «прильоту» по Слобідському району Харкова спалахнула пожежа.