Сотні вибитих вікон і поранені люди: уДніпрі дрон атакував багатоповерхівку

Наслідки удару по Дніпру / © Борис Філатов

Реклама

У Дніпрі ввечері 10 жовтня російський ударний безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Реклама

За попередньою інформацією, внаслідок влучання дрона по багатоповерхівці троє людей дістали поранення.

Реклама

Крім того, вибух пошкодив прилеглі будинки. За словами Філатова, у будівлях вибило кілька сотень вікон.

Раніше повідомлялося, що у Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.

Ми раніше інформували, що унаслідок ворожого «прильоту» по Слобідському району Харкова спалахнула пожежа.

Новини партнерів