Сотні затриманих і судових вироків – експерт про зачистку російської агентури від СБУ

Контррозвідка СБУ зачищає мережі росіян, а сотні агентів та навідників вже отримали великі тюремні терміни за вироком суду.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт вважає, що Росія втратила в Україні більшість своїх агентурних мереж, які вибудовувала десятки років.

"Практично кожного дня повідомляється про затриманих агентів росіян. А суди виносять вироки по раніше розкритим справам. Загалом росіяни готували в Україні всі види диверсій: масові теракти в Києві 9 травня; спроба вбивства перших осіб держави; агенти, які наводили ракети на крупні цивільні об’єкти і т.д. Однак спланованих росіянами терактів вдалося уникнути, а агентів рф затримати", – акцентує політолог.

Загородній підкреслює, що кожне викриття агентів Росії – це десятки врятованих життів військових та цивільних людей.

Він нагадав, що СБУ оприлюднила статистику подібного роду справ. Зокрема,

1094 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності (підозри оголошено 1203 особам, засуджено 311);

185 справ щодо пособництва державі-агресору (повідомлено про підозру 146 особам, засуджено 20);

89 проваджень щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів (підозри оголошено 79 особам, засуджено 29).

"Якщо основні мережі розгромлені, то як росіяни вербують нових агентів? Здебільшого це відбувається через соцмережі. Прокремлівські погляди вираховують по коментарях, постах, потім на їх авторів виходять російські спецслужби. Однак абсолютна більшість таких агентів затримується на початковій стадії діяльності", – резюмує політолог.

Нагадаємо 5 червня СБУ затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Основним її завданням було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. А за день до цього стало відомо про вирок суду по одному з навідників: російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав 15 років.

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