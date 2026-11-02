Сотня врятованих улюбленців: Лубінець розповів зворушливу деталь гуманітарної місії в Олешках

Евакуація з Олешків: омбудсман розповів про порятунок сотні домашніх тварин / © скриншот з відео

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У межах гуманітарної місії з окупованих Олешків, що на Херсонщині, на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти навіть 105 тварин.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції 2 листопада.

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«Наші громадяни їхали не самі. Дуже багато хто взяв із собою домашніх улюбленців. Нам вдалося повернути 105 тварин. Зокрема, 4 папуги, дуже багато собак і котів. Ми розуміли, наскільки це чутливе питання», — каже омбудсмен.

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За його словами, для перевезення і транспортування тварин заздалегідь підготували спеціальні засоби. У перші дні після повернення тваринами опікуватиметься громадська організація UAnimals.

Нагадаємо, гуманітарне перемир’я, яке спершу погодили лише для Олешків, швидко поширилося на всю територію Херсонської області. Сторони дійшли згоди щодо локального режиму припинення вогню завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

Гуманітарне перемир’я тривало від 27 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Сама Меланія Трамп заявила, що внаслідок гуманітарної місії в Олешках вдалося евакуювати майже 800 людей.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що Київ та Москва не розголошують точну кількість людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію чи в бік РФ.

За словами голови ОП Буданова, найстаршій врятованій 94 роки, наймолодшій дитині — лише рік.

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