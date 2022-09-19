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"Сотня метрів - і ми б прокинулися в іншій дійсності": в ОП відреагували на обстріл Південноукраїнської АЕС

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"Сотня метрів - і ми б прокинулися в іншій дійсності": в ОП відреагували на обстріл Південноукраїнської АЕС

фото / Кирило Тимошенко

Окупанти вдарили ракетами по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. 

270 метрів залишалося до удару по Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Вночі за межами захищеної зони Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині було чути вибух. Якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності", - зазначив він.

фото / Кирило Тимошенко / ©
фото / Кирило Тимошенко

За його словами, через близькість влучання пошкоджено понад 100 вікон будівель АЕС.

фото / Кирило Тимошенко / ©
фото / Кирило Тимошенко

"Після обшуків встановлено місце падіння та уламки ракет. 270 метрів залишалося до удару по Південноукраїнській АЕС", - поінформував Тимошенко.

Внаслідок події відбулось відключення трьох електроліній, які після короткочасного вимкнення автоматично включились в мережу.

"Зараз всі три енергоблоки АЕС працюють в штатному режимі, будь-які інші пошкодження чи руйнування обладнання, будівель АЕС, пожежі – відсутні. Потерпілих серед персоналу та сторонніх осіб немає. Терористи переходять усі межі", - констатував він.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 19 вересня ракетами вдарила по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. У результаті обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі, як наголошується, всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. 

На обстріл російськими окупантами Південноукраїнської АЕС вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1040
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