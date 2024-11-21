В Україні знеструмлена сотня населених пунктів: що кажуть енергетики

У більшості регіонів України запроваджуються обмеження споживання електроенергії від 7:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Енергетики закликали українців уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів під час повернення світла за графіком.

Через сильні опади та налипання мокрого снігу знеструмлено 109 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Київській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, Зеленський зробив різку заяву про те, що буде зі світлом в Україні.

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