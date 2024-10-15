Сотня Shahed і сотня ракет одночасно: військовий експерт попередив про масований удар РФ

Армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed та сотнею ракет одночасно.

Про це заявив генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі "КИЇВ24".

"У них є можливості, щоб сформувати і забезпечити здійснення масованого удару. Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Була перерва з Shahed. Втім, росіяни самі виробляють дрони. Та й Іран допомагає. Тому в сукупності це означає масований обстріл. Кількість як Shahed, так і ракет може бути до сотні і того, і іншого. Тому треба готуватися до такої можливої дії ворога", - наголосив військовий експерт.

З його, потенціал РФ щодо здійснення повітряного удару зменшений. Втім, росіяни мають можливості для того, щоб продовжувати системні атаки.

Росія готується до удару по Україні

Раніше військовий експерт Олег Жданов попередив про масований обстріл України. Зазначається, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну "Шахедами". Всього ворог випустив 1339 ударних БпЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ.

Втім, вночі проти 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною.

Окрім того, днями російські МіГ-31К перекинули до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" до РБ може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

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