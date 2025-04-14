Соціолог розповів, скільки українців захоче повернутися з-за кордону додому

Біженці / © ТСН.ua

Реклама

Попри мрії про повернення, більшість українців, які знайшли прихисток у Європі, залишаються за кордоном. Соціологічні опитування показують: що кращі умови життя люди мають в еміграції, то вищі вимоги вони висувають до повернення.

Про це розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в етері Українського радіо.

«На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільше біженців було в Польщі. Зараз українських біженців найбільше в Німеччині. Це пов’язано з різним рівнем соціальних виплат, вирішенням житлового питання та можливостей працевлаштування. Багатьох людей мотивує переміщуватися туди, де кращі умови. Що більший рівень комфорту українці мають за кордоном, то більші вимоги вони виставляють в опитуваннях щодо повернення в Україну, які в свою чергу є майже нереальними для виконання з боку України», — сказав він.

Реклама

За словами соціолога, лише 20–30% українців за кордоном мають намір повернутися додому, попри вигідні умови життя. Більшість адаптувалися до нової реальності й дедалі більше вкорінюються за кордоном, керуючись побутовими інтересами.

Він розповів, що рішення про повернення залежить від багатьох чинників: наявність дітей, які вже вчаться за кордоном, житла та роботи в Україні, а також від регіону, з якого люди виїхали. Жителі прифронтових міст повертаються рідше через постійну небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина тимчасово зупинила програму переселення біженців та чи вплине це на українців.