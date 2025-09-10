ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

Соцмережі вибухнули мемами після атаки "Шахедів" на Польщу (фото)

Користувачі миттєво перетворили серйозний інцидент на хвилю гумору.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Мем про Польщу та "Шахеди"

Мем про Польщу та «Шахеди» / © соцмережі

У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, під час якої частина іранських безпілотників Shahed, відомих також як «Герань-2», залетіла на територію Польщі. Дрони перетнули кордон поблизу міста Замостя, що неподалік від українського кордону.

Користувачі соцмереж відреагували на інцидент мемами.

/ © соцмережі

© соцмережі

Мем про Польщу та «Шахеди» / © соцмережі

Мем про Польщу та «Шахеди» / © соцмережі

Мем про Польщу ” / © соцмережі

Мем про Польщу ” / © соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

/ © соцмережі

© соцмережі

Нагадаємо, за попередніми оцінками, у польський повітряний простір увірвалося понад десять дронів, і щонайменше вісім із них прямували саме на польську територію. У зв’язку з інцидентом країна тимчасово закрила своє небо для цивільної авіації. Були зупинені рейси у Варшаві, Любліні, Жешуві та Модліні. Водночас у трьох воєводствах — Підляському, Мазовецькому та Люблінському — ввели найвищий рівень бойової готовності.

