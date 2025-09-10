Соцмережі вибухнули мемами після атаки "Шахедів" на Польщу (фото)

Мем про Польщу та «Шахеди» / © соцмережі

Реклама

У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, під час якої частина іранських безпілотників Shahed, відомих також як «Герань-2», залетіла на територію Польщі. Дрони перетнули кордон поблизу міста Замостя, що неподалік від українського кордону.

Користувачі соцмереж відреагували на інцидент мемами.

© соцмережі

Мем про Польщу та «Шахеди» / © соцмережі

Мем про Польщу ” / © соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Нагадаємо, за попередніми оцінками, у польський повітряний простір увірвалося понад десять дронів, і щонайменше вісім із них прямували саме на польську територію. У зв’язку з інцидентом країна тимчасово закрила своє небо для цивільної авіації. Були зупинені рейси у Варшаві, Любліні, Жешуві та Модліні. Водночас у трьох воєводствах — Підляському, Мазовецькому та Люблінському — ввели найвищий рівень бойової готовності.