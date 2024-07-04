Українські військові знаходять та знищують залишки російської ДРГ на Харківщині: що відомо

Сили оборони України продовжують знаходити та знищувати залишки російської ДРГ, яка зайшла у Сотницький Козачок Золочівської громади на Харківщині.

Про це “Укрінформу” розповів речник ОТУ “Харків” Юрій Повх.

За його словами, вздовж лінії кордону російські окупанти намагаються створити додаткові точки напруження, використовуючи тактику дій ДРГ.

“Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків групи”, - наголосив Юрій Повх.

Він також додав, що в зоні відповідальності ОТУ “Харків” російські окупанти намагаються зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанська та Липців.

Водночас за даними обласної ОВА, у Сотницькому Козачку донедавна проживало 32 людей, на сьогодні залишаються чотири.

Нагадаємо, що Путін на саміті ШОС зробив цинічну заяву про перемовини з Україною і приплів туди США.

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