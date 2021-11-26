СOVID-сертифікат про одужання у "Дії": за якої умови можна отримати "ковідний" документ

СOVID-сертифікат про одужання у "Дії": за якої умови можна отримати "ковідний" документ

За рекомендаціями, після перенесеного коронавірусу можна і треба вакцинуватися.

СOVID-сертифікат можуть отримати й особи, які нещодавно перехворіли на COVID-19 і мають підтверджений лікарем діагноз.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров‘я Марія Карчевич під час брифінгу 26 листопада.

Вона наголосила, щоб документ з’явився у "Дії", інформація про перенесений коронавірус обов’язково має бути внесена до електронної системи. Згенерувати сертифікат у "Дії" можна не раніше, ніж на 15 день після встановлення діагнозу із внесення його до ЕСОЗ.

Термін дії COVID-сертифіката про одужання - 90 днів. Він рахується від дня завантаження.

"Такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше за 105 днів до запуску сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ можна і треба щепитися не пізніше, ніж за три місяці від появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19", - сказала заступниця міністра.

За даними МОЗ, у застосунку "Дія" українці згенерували понад 300 тисяч сертифікатів про одужання від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що демонстрація COVID-сертифікатів або довідок про вакцинацію не є розголошенням медичної таємниці.

Як повідомлялося, в Україні триває підготовка до "ковідної амністії" для власників липових COVID-сертифікатів. Сама по собі купівля підробленого документу не є кримінальним проступком, але якщо скористатися ним - передбачено покарання.

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