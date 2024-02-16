"Союзники розуміють, що ми будемо там врешті-решт". Зеленський висловився про вступ України до НАТО

За його словами, зараз важко прогнозувати результати Вашингтонського саміту НАТО, бо в США - свої виборчі виклики.

Країни-партнери України розуміють, що наша держава стане членом Північноатлантичного альянсу. Зокрема, потужним для нас був Вільнюський саміт НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

“Я розумію, що ми хотіли отримати конкретне запрошення. Ми на це дійсно розраховуємо. Я впевнений, що Україна буде в НАТО. Абсолютно. В гарантіях безпеки, які ми підписуємо, дуже конкретні формулювання: що ця багаторічна підтримка надаватиметься Україні на шляху до НАТО. Тобто союзники розуміють, що ми будемо там врешті-решт. І це найголовніше, мені здається”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що зараз важко прогнозувати результати Вашингтонського саміту НАТО, бо в США - свої виборчі виклики.

“Ми будемо робити все, щоб посилити Україну”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про ситуацію в Авдіївці і назвав завдання командування.

Читайте також: