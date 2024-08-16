Союзники знали про операцію України в Курській області: в ОП розкрили деталі - The Independent

Майже 200 000 росіян у Курську та сусідній Бєлгородській області, де оголошено надзвичайний стан, були змушені залишити свої домівки.

Несподіваний напад України на Курську область РФ - один зі способів змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у рамках "психологічної" тактики перемоги у війні.

Про це розповів у коментарі The Independent радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що ЗСУ вдалося захопитив більше російської землі за тиждень, ніж Москва захопила в Україні за весь рік. Вторгнення, зокрема, показало росіянам суворі реалії війни Путіна.

"Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб змусити Росію до переговорів. Один із них – військовий інструмент примусу. Тобто нам потрібно завдати Росії відчутних тактичних поразок, крім економічних і дипломатичних засобів. У Курській області ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу для примусу Росії до переговорного процесу", - сказав Подоляк.

Зазначається, що майже 200 000 росіян у Курську та сусідній Бєлгородській області, де оголошено надзвичайний стан, були змушені залишити свої домівки та переселитися до тимчасових притулків.

"Повинен бути комплекс, безліч інструментів, щоб змусити Росію припинити цю війну. Одного вторгнення буде недостатньо, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта. Росіяни не обговорюють війну, і вони взагалі почуваються досить комфортно, тому що десь йде війна, хтось вбиває. Їм цікаво дивитися по телевізору. Але коли війна заходить на територію Росії, вони, звичайно, бояться. Вони шоковані. Це суттєво впливає на психологічний стан Росії. Це також інструмент впливу", - сказав він.

Попри це, Росія продовжує бомбардувати мирних жителів Сумської області України, яка межує з Курською областю. Київ змушений блокувати регіон через побоювання, що російські диверсанти можуть проникнути та спробувати зірвати вторгнення.

Чи знали союзники про напад на Курщину

За словами Подоляка, є певні речі, які потрібно робити з елементом несподіванки, і це має відбуватися на місцевому рівні.

"Але були дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні", - заявив радник ОП.

Водночас він наголосив, що Україна глибоко засмучена тим, що не може використовувати ракети великої дальності, такі як британська Storm Shadow, глибоко на території Росії.

Під час візиту на Даунінг-стріт у перший тиждень прем’єрства сера Кіра Стармера Зеленський попросив дозволу завдати глибших ударів по Росії, але отримав відмову.

"Я не можу зрозуміти параметри цієї дискусії. Україні потрібно або вразити ціль, звідки наносяться ракетні та артилерійські удари, або мати можливість захищатися з землі протиповітряною зброєю, чого ми не можемо зробити, тому що її не вистачає. Це рішення не має сенсу. Коли зброя передається Україні, це має стати нашою відповідальністю. Ми ведемо всі ці розмови про міжнародне право, але це наш власний вибір, як ми витрачаємо ці ресурси", - сказав Подоляк.

Додамо, Подоляк назвав ключові завдання, які стоять перед Україною на фронті.

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