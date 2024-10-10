СП ПГНК Групи JKX Oil & Gas сплатила 702 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2024 року

З початку повномасштабного вторгнення ПГНК стабільно дотримується фінансових зобов’язань перед державою та партнерами.

СП "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК), ключовий український актив британської Групи JKX Oil & Gas, перерахувала 702 млн грн податків та зборів до державного та місцевого бюджетів протягом перших дев’яти місяців 2024 року. Значна частина цих коштів була спрямована до місцевих бюджетів Полтавської області. Попри складнощі, пов'язані з воєнними діями, компанія стабільно виконує всі свої податкові зобов’язання.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці компанії JKX Oil & Gas.

Сплачені кошти, зокрема, газова рента, спрямовуються на фінансування соціальних проєктів, на потреби військових частин ЗСУ, а також на розвиток інфраструктури громад. Місцеві бюджети використовують ці ресурси на ремонт шкіл, дитсадків, амбулаторій, лікарень, будівництво водогонів, придбання шкільних автобусів, а також реалізацію заходів з енергоощадження.

З початку повномасштабного вторгнення ПГНК стабільно дотримується фінансових зобов’язань перед державою та партнерами. Загальна сума податкових відрахувань за період 2022-2024 років перевищила 4,5 млрд грн.

Через численні ракетні удари та руйнування інфраструктури ПГНК була змушена адаптувати бізнес-модель. Компанія внесла зміни до видобувної діяльності та сфокусувалася на сервісному партнерстві з іншими учасниками енергетичного ринку.

"Повномасштабне вторгнення вплинуло на нас безпосередньо: наші промислові об’єкти неодноразово піддавалися атакам та зазнавали руйнувань. Проте ми розуміємо критичну необхідність забезпечення енергетичної безпеки України. Там, де можливо, ми продовжуємо видобуток, одночасно підтримуючи партнерські проєкти як технічні експерти енергетичного сектору. Навіть в умовах загрози та фактичних руйнувань ми докладаємо всіх зусиль для підтримки незалежності нашої держави та сприяння розвитку місцевих громад", – підкреслив генеральний директор ПГНК Віталій Дороган.

Нагадаємо, що ПГНК є основним активом Групи JKX Oil & Gas в Україні та лідером серед недержавних нафтогазовидобувних компаній України. Сфера діяльності компанії: пошук та розвідка нафти й газу, видобуток та переробка вуглеводнів. Група JKX Oil & Gas – приватна британська компанія, що займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та Угорщині. Штаб-квартира Компанії знаходиться в Лондоні. Станом на 01 жовтня 2024 року 29 співробітників СП ПГНК захищають Україну в лавах ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення СП ПГНК перерахували на підтримку української армії понад 202 млн грн, постійно закуповуючи необхідне спорядження відповідно до військових запитів.