СП ПГНК профінансувала технологічне обладнання для ЗСУ на суму понад 5,5 млн грн

СП "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК), ключовий український актив британської Групи JKX Oil & Gas, передала черговий пакет допомоги Військово-морським силам Збройний сил України на загальну суму понад 5,5 млн грн.

Про це повідомили на сайті компанії.

Компанія закупила військову техніку та електроніку. До нового пакета допомоги увійшли запчастини для тепловізорів, накопичувачі пам’яті, мережеве та інше необхідне обладнання.

"Ситуація на фронті непроста. Тому максимально нарощуємо допомогу нашим захисникам та захисницям. Постійно на зв’язку з військовими частинами, формуємо допомогу відповідно до їхніх потреб. Закуповуємо все необхідне, навіть устаткування для серверів чи жорсткі диски, які здаються буденними. Саме з таких начебто простих речей й складається технологічне оснащення нашої армії. Як відповідальний бізнес, ми допомагаємо підвищувати обороноздатність та забезпечуємо потреби, що рятують життя як військових, так і цивільних", – зазначив генеральний директор ПГНК Віталій Дороган.

ПГНК регулярно допомагає Силам оборони. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на підтримку української армії понад 202 млн гривень, забезпечуючи військових спорядженням та технікою згідно з їхніми потребами.