Space Х готується до запуску у космос українського супутника "Січ-2-30": коли і де дивитися трансляцію

Space Х готується до запуску у космос українського супутника "Січ-2-30": коли і де дивитися трансляцію

Супутник буде виведений на орбіту ракетою Falcon 9.

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом на мисі Канаверал у США має стартувати запуск українського супутника "Січ-2-30".

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Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України, а також YouTube-канал американської компанії SpaceX, ракета якої виводитиме на орбіту український супутник та яка вестиме пряму трансляцію запуску (початк транслянції - 17:15).

"Призначення супутника "Січ-2-30" - моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Тобто це супутник для цивільних цілей. При цьому супутник дасть змогу отримувати й досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів. Просторове розділення "Січ-2-30" - 7 метрів. Це категорія супутника середньої просторової розрізненості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після запуску супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження Землі Copernicus, а зображення із супутника Україна отримуватиме щодня.

"Дані супутника в України приймає та обробляє Центр управління польотами. Його було створено з нуля після втрати космічної інфраструктури в Євпаторії внаслідок анексії АРК. Загальна сума контракту зі Space X на виконання робіт, пов'язаних з запуском супутника, становить 1,99 мільйона доларів", - розповіли в космічному держагентстві.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав доручення вивести на навколоземну орбіту супутник "Січ-2-30". У квітні 2021 року уряд погодив фінансування робіт зі створення та запуску цього супутника.

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

Трансляція запуску.