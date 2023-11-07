Спадкоємець Сороса провів зустрічі з Єрмаком і Шмигалем: про що говорили

Фонд Open Society Foundations працює в нашій державі від 1990 року.

Представники уряду України, зокрема Денис Шмигаль та Андрій Єрмак, провели зустріч із головою благодійного фонду Open Society Foundations Олександром Соросом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, під час зустрічі йшлося про відбудову Україні після війни, перемогу над терористкою Росією, про повернення українських дітей і проєкт Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

“Обговорили спільну роботу щодо арешту російських активів та їх подальше передавання на відбудову України. Це ключове завдання для нас. Важливе питання - розвиток української економіки. Ми з Олександром Соросом зробили акцент на реконструкції та відновленні інфраструктури, а також на реалізації інвестиційних проєктів”, - розповів Андрій Єрмак.

Крім того, обговорювалося і питання посилення української ППО та потреби українських військових на фронті.

Водночас прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що Фонд Open Society Foundations працює в нашій державі від 1990 року та продовжує підтримувати нашу країну під час війни.

“Окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Маємо притягнути росію до відповідальності та змусити її заплатити, зокрема через конфіскацію заморожених активів на Заході”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що на бойове чергування в Україні стали додаткові системи NASAMS.

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