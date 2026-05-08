Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

Без заповіту майно в Україні успадковується за законом у порядку черговості

Реклама

Майно після смерті власника ділиться згідно із заповітом, в якому людина сама визначає, хто і яку частку отримає.

Згідно з Цивільним кодексом, якщо заповіту немає, то закон передбачає певні правила, за якими спадок розподіляється між родичами за певними чергами.

Скасувати заповіт або змінити його за життя може сам заповідач. А після смерті анулювання заповіту можливе в судовому порядку, якщо хтось зі спадкоємців або інших осіб вважає, що заповітом було порушено їхнє право на спадщину, або що в документі не викладено істинну волю заповідача.

Реклама

За відсутності заповіту спадкування відбувається відповідно до приписів закону в порядку черги, водночас кожна наступна черга отримує спадщину лише за відсутності спадкоємців попередніх черг. У такому випадку право на спадщину мають особи, зазначені у Цивільному кодексі України, яким визначена черговість спадкування, залежно від ступеня спорідненості.

Кому переходить майно, якщо немає заповіту:

У першу чергу спадщину отримують діти, інший з подружжя та батьки

У другу чергу спадкують рідні брати та сестри, бабусі та дідусі

До третьої черги відносяться рідні дядьки та тітки

У четверту чергу спадкують особи, які проживали разом із померлим однією сім’єю не менше ніж 5 років до дати смерті

В останню чергу спадкують інші родичі до шостого ступеня споріднення

Як правило, для отримання спадщини спадкоємцю необхідно особисто звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину. Строк звернення — протягом 6 місяців від дня смерті особи.

Раніше повідомлялося, що в Україні, згідно із законодавством, є категорії осіб, які можуть бути усунені від спадкування. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів