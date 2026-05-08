Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно
Якщо на момент відкриття спадкової справи заповіт не було скасовано, то він набуває юридичної сили після смерті спадкодавця.
Майно після смерті власника ділиться згідно із заповітом, в якому людина сама визначає, хто і яку частку отримає.
Згідно з Цивільним кодексом, якщо заповіту немає, то закон передбачає певні правила, за якими спадок розподіляється між родичами за певними чергами.
Скасувати заповіт або змінити його за життя може сам заповідач. А після смерті анулювання заповіту можливе в судовому порядку, якщо хтось зі спадкоємців або інших осіб вважає, що заповітом було порушено їхнє право на спадщину, або що в документі не викладено істинну волю заповідача.
За відсутності заповіту спадкування відбувається відповідно до приписів закону в порядку черги, водночас кожна наступна черга отримує спадщину лише за відсутності спадкоємців попередніх черг. У такому випадку право на спадщину мають особи, зазначені у Цивільному кодексі України, яким визначена черговість спадкування, залежно від ступеня спорідненості.
Кому переходить майно, якщо немає заповіту:
У першу чергу спадщину отримують діти, інший з подружжя та батьки
У другу чергу спадкують рідні брати та сестри, бабусі та дідусі
До третьої черги відносяться рідні дядьки та тітки
У четверту чергу спадкують особи, які проживали разом із померлим однією сім’єю не менше ніж 5 років до дати смерті
В останню чергу спадкують інші родичі до шостого ступеня споріднення
Як правило, для отримання спадщини спадкоємцю необхідно особисто звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину. Строк звернення — протягом 6 місяців від дня смерті особи.
