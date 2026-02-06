ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
342
1 хв

Спадщина з боргами — кому і за яких умов краще відмовитись від майна

Спадщина охоплює не лише майно, а й фінансові зобов’язання померлого. Разом із квартирою, будинком або автомобілем спадкоємець може отримати кредити, іпотеку чи інші борги.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наявність заповіту не завжди гарантує отримання спадщини

Нерідко з різноманітним майном у спадщину родичам можуть дістатися й борги, які людина не сплатила за життя. До спадщини близьким може перейти навіть борг за комунальні послуги.

Кому варто добре подумати перед тим, як приймати спадщину, пояснили в Міністерстві юстиції України.

За законом до спадщини входять не лише активи — нерухомість, автомобілі, гроші на рахунках та інше майно. Разом із цим спадкоємцям переходять і фінансові зобов’язання: кредити, позики та інші борги.

Зокрема, варто з’ясувати:

  • чи є борги

  • скільки є кредиторів

  • які строки погашення боргів

  • загальну суму заборгованості

Після офіційного прийняття спадщини уникнути відповідальності за борги вже неможливо. У статті 1218 Цивільного кодексу України чітко зазначається, що разом із майном до спадкоємців переходять і боргові зобов’язання.

Попри це, борги потрібно погашати лише в межах вартості отриманої спадщини.

Також важливо пам’ятати:

  • на прийняття спадщини або відмову від неї дається шість місяців

  • прийняти лише частину спадщини неможливо — рішення стосується всього майна та боргів

  • якщо спадкоємець був поручителем за кредитом, відмова від спадщини не звільняє його від відповідальності

Раніше ми писали про те, який спосіб передавання майна вигідніший — договір дарування чи заповіт. Більше про це читайте у новині.

