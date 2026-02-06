- Дата публікації
Спадщина з боргами — кому і за яких умов краще відмовитись від майна
Спадщина охоплює не лише майно, а й фінансові зобов’язання померлого. Разом із квартирою, будинком або автомобілем спадкоємець може отримати кредити, іпотеку чи інші борги.
Нерідко з різноманітним майном у спадщину родичам можуть дістатися й борги, які людина не сплатила за життя. До спадщини близьким може перейти навіть борг за комунальні послуги.
Кому варто добре подумати перед тим, як приймати спадщину, пояснили в Міністерстві юстиції України.
За законом до спадщини входять не лише активи — нерухомість, автомобілі, гроші на рахунках та інше майно. Разом із цим спадкоємцям переходять і фінансові зобов’язання: кредити, позики та інші борги.
Зокрема, варто з’ясувати:
чи є борги
скільки є кредиторів
які строки погашення боргів
загальну суму заборгованості
Після офіційного прийняття спадщини уникнути відповідальності за борги вже неможливо. У статті 1218 Цивільного кодексу України чітко зазначається, що разом із майном до спадкоємців переходять і боргові зобов’язання.
Попри це, борги потрібно погашати лише в межах вартості отриманої спадщини.
Також важливо пам’ятати:
на прийняття спадщини або відмову від неї дається шість місяців
прийняти лише частину спадщини неможливо — рішення стосується всього майна та боргів
якщо спадкоємець був поручителем за кредитом, відмова від спадщини не звільняє його від відповідальності
