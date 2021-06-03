Спала із маленькими дітьми у парку на лавці: у Вінницькій області мати втекла з дому, щоб жити при церкві

Жінка пішла з дому через релігійні переконання.

32-річна жителька села Васютинці Барської територіальної громади Вінницької області пішла із дому разом із доньками, віком 3 роки та 5 місяців, щоб жити при церкві. Її мати звернулась у поліцію і правоохоронці розшукали жінку та її дітей.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

Мати зниклої жінки розповіла, що її донька вже йшла з дому, щоб жити при храмі у Києві і цього разу вона вчинила аналогічно. Правоохоронці 2 червня розшукали зниклу жінку в міському парку Вінниці. Вона із дітьми спали на лавці.

Жінка розповіла, що вона пішла із дому, переночувала в парку та планувала шукати прихистку в храмі. Поліція зателефонувала родичам 32-річної жінки і ті забрали її та дітей.

Нагадаємо, на Волині всю ніч розшукували 16-річну дівчину, яка попрощалась з подругою і зникла посеред села.

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