Спала на гілках та збирала гриби: 87-річна бабуся дві доби блукала лісом та розповіла, як їй вдалось вижити

Спала на гілках та збирала гриби: 87-річна бабуся дві доби блукала лісом та розповіла, як їй вдалось вижити

Зниклу дві доби розшукували поліцейські, лісники та небайдужі.

87-річну жительку села Шубків Рівненської області, яка пішла по гриби та загубилась, вдалось розшукати через дві доби після її зникнення. Жінка весь цей час була без їжі та води, проте запевняє, що добре почувається.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Про зникнення дружини 28 вересня повідомив у поліцію її 86-річний чоловік. Він розповів, що жінка пішла у ліс по гриби та ймовірно заблукала. Зниклу дві доби розшукували поліцейські, лісники та небайдужі.

Її вдалось знайти 30 вересня о 17:00. Жінка розповіла, що першу ніч пересиділа під деревом. А вдень збирала гриби. Наступної ночі жінка знайшла повалене дерево і заснула на гілках, а прокинувшись продовжила збирати гриби. Весь цей час із бабусею був її собака "Циган". Жінка запевняє, що добре почувається та планує знову йти у ліс за грибами.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Нагадаємо, у Львівській області розшукали двох жінок та їхній дітей, які пішли по гриби та загубились.

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