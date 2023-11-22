Спалах гепатиту А на Вінниччині: чи фіксують медики зниження захворюваності

Наразі у лікарнях Вінницької області перебуває 32 людини, які мають гепатит А. Серед хворих є дев'ять дітей. Перебіг недуги у більшості пацієнтів середньо-важкий. Один чоловік, який хворіє близько місяця, - у реанімації.

Про це повідомила "Суспільному" заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко.

За її словами, щодня продовжують реєструвати нові випадки захворювання.

"Ми не можемо сказати, що гепатит А йде на спад, бо кількість нових хворих за останній тиждень сягає від двох до чотирьох випадків за день. Така ситуація уже другий тиждень поспіль. Тому це стабілізація ситуації. На жаль, зниження захворюваності ще не фіксуємо", - розповіла чиновниця

Наразі в області зареєстровано 27 сімейних вогнищ - коли в родині на гепатит А захворіла понад одна людина. Аби запобігти подальшому інфікуванню, триває вакцинація. На Вінниччині також щеплюють медпрацівників. Вакцину отримали близько 670 осіб.

"Ми маємо вакцину, перш за все, для вакцинації дітей, оскільки продовжуються реєструватися випадки гепатиту А серед дитячого населення", - каже Бондаренко.

Станом на 21 листопада на Вінниччині підтверджено 283 випадки інфікування вірусним гепатитом А.

Нагадаємо, у Вінниці перший випадок гепатиту А зафіксували 16 жовтня. Днями у МОЗ назвали можливу причину спалаху хвороби у регіоні. Ймовірно, причина у питній воді.

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