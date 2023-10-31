Спалах гепатиту А: на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію

Зараз у лікарнях Вінницької області залишаються 144 пацієнти із гепатитом А.

В МОЗ України заявили, що спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, і там посилюються протиепідемічні заходи.

Про це йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я 31 жовтня.

За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня.

Тому у регіоні посилено протиепідемічні заходи: зокрема

тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках;

на підприємствах проводять додаткові перевірки (йдеться про підприємства, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами).

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах", – заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його даними, зараз у лікарнях Вінницької області залишаються 144 пацієнти. З медустанов уже були виписані 32 дорослих та 10 дітей.

Яких заходів вживають на Вінниччині через спалах гепатиту А

У Вінницькій області посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, тимчасову заборону накладено на ярмарки та масові заходи щодо продажу продукції домашнього виробництва. Органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках Вінниці та області.

У Вінниці триває дистанційне навчання: йдеться про школи, спортивні та мистецькі гуртки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спалах гепатиту А у Вінниці! Дітей вже перевели на дистанційне навчання

Лікарі-епідеміологи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та групи оперативного реагування Центру громадського здоровʼя обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Йдеться про ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєкти централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води, її розвезення містом.

В МОЗ повідомили, що на підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше чотири можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Зараз кожен з факторів опрацьовується паралельними командами з широким лабораторним контролем.

Вакцинація проти гепатиту А на Вінниччині

У Вінницькій області триває вакцинація медиків, лікарів швидкої допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху гепатиту А.

Мобільні бригади почали щеплення близького оточення хворих на гепатит А, зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували пацієнти перед захворюванням.

Для вакцинації дітей до області надійшло 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах.

Нагадаємо, спалах гепатиту А спершу зафіксували у Вінниці у другій половині жовтня. Кількість хворих зросла від 20 до 144 осіб (йдеться про госпіталізованих). Згодом інфекцію почали фіксувати у громадах Вінницької області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Джерело зараження все ще невідоме! Кількість інфікованих росте! Гепатит А вкладає вінничан у лікарні

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