Спалах гепатиту А у Вінниці: школярів переведуть на дистанційку

У Вінниці від понеділка, 30 жовтня, усі школи переведуть на дистанційне навчання. Причина - спалах гепатиту А в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької міської ради.

Рішення про дистанційне навчання у школах ухвалили задля безпеки дітей. Крім того, це пов'язано зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит А. Тим часом дитячі садочки продовжать свою роботу.

"Отож, на найближчий період ініціювали онлайн навчання, адже здоров'я та безпека вінничан - важливі. Надалі слідкуватимемо за ситуацією", - пояснила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

За останніми офіційними даними від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, було госпіталізовано 135 пацієнтів. Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

Як повідомлялося, на Вінниччині зростає кількість хворих на гепатит А. Вже відомо про 135 випадків госпіталізацій пацієнтів. Серед них лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

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